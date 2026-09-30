Илиян Филипов: от първите камиони до бизнеса в транспорта, строителството и „Ботев“

Илиян Филипов, който тази нощ беше убит при стрелба в Пловдив, беше сред разпознаваемите предприемачи в града. Името му през годините се свързваше най-вече с транспортната компания ПИМК, железопътния транспорт, строителството и футболния клуб „Ботев“ (Пловдив).

От Добралък до ПИМК

Филипов е роден през 1973 г. в Пловдив и прекарва част от детството си в Кючук Париж и родопското село Добралък. Още като тийнейджър започва да ремонтира трактори в местното ТКЗС. По-късно завършва техникум по механотехника в Пловдив.

Бизнесът му започва да се развива през 90-те години. По негови разкази първите му предприемачески занимания са свързани с т.нар. куфарна търговия между България, Сърбия и Турция, след което отваря магазини в района на Пловдивския панаир.

Следва период в хранителното производство. През 1998 г. започва да произвежда царевични пръчици, които изнася за различни пазари в региона.

Именно проблемите с намирането на транспорт за собствената му продукция го насочват към този сектор. Филипов започва да купува камиони, а през 1999 г. получава лиценз за транспортна дейност. Година по-късно заедно с Петко Несторов регистрират ПИМК.

От транспортна фирма дружеството постепенно разширява дейността си към логистика, строителство и други свързани сектори.

Развитие в железопътния транспорт

През 2015 г. бизнесът се разширява и към железопътния транспорт с регистрирането на ПИМК Рейл.

По-късно е създадено и дружеството ПИМК Рейл Експрес, насочено към пътническия железопътен транспорт. Компаниите от групата развиват дейност и извън България.

През годините Филипов беше активен и по теми, свързани с транспортния сектор, като участваше публично в протести и дискусии за пътните такси, цените на горивата и условията за работа на превозвачите.

В „Ботев“ и изграждането на стадиона

През лятото на 2025 г. Филипов обяви, че е готов да поеме финансовата тежест на футболния „Ботев“ (Пловдив), включително задълженията на клуба до 5,5 млн. лева.

Само дни по-късно беше обявено прехвърлянето на акциите на клуба и поемането на отговорността за бъдещето му.

Името му беше пряко свързано и с изграждането на стадион „Христо Ботев“, където компании от неговия бизнес бяха ангажирани с основната част от строителните дейности.

Публични конфликти

През последните години Филипов често присъстваше в публичното пространство и заради конфликти около бизнеса и транспорта.

През 2022 г. той влезе в остър спор с тогавашния министър на транспорта Николай Събев по казус, свързан с терен на бившия железопътен завод в София. Филипов беше активен и в протестите на транспортния бранш.

В Пловдив през последните години той имаше и публичен конфликт с бизнесмена Иван Петлешков, като двамата си разменяха обвинения и позиции чрез медийни изяви и декларации.

Филипов рядко говореше публично за личния си живот, докато професионалната му дейност и ангажиментът му към „Ботев“ го превърнаха в една от добре познатите фигури в икономическия и обществения живот на Пловдив.