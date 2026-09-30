Ботев Пловдив се сбогува с Илиян Филипов: Ще остане част от историята на клуба

От клуба припомниха ролята му за спасяването на „жълто-черните“ през 2025 г. и завършването на реконструкцията на стадион „Христо Ботев“

ПФК „Ботев“ Пловдив изрази дълбока болка от убийството на президента на клуба Илиян Филипов. В съболезнователен адрес, публикуван от футболния клуб, ръководството, футболистите и служителите изпратиха послание към семейството, близките и приятелите му.

„Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив. Неговият принос за спасяването на клуба през лятото на 2025 година и отдадеността му към „жълто-черната“ идея ще бъдат помнени от всички в нашето семейство“, посочват от клуба.

От „Ботев“ изтъкват и ролята на Филипов за успешното завършване на реконструкцията на стадион „Христо Ботев“, като заявяват, че името му ще остане със златни букви в историята на клуба.

„В този тежък момент всички ние заставаме до неговото семейство, близки и приятели. Поклон пред паметта му!“, завършва съобщението.

Публикацията предизвика множество реакции сред привържениците на „жълто-черните“. Сред коментарите преобладават съболезнованията към семейството и близките на Филипов, както и послания в памет на президента на клуба.

Наред с тях обаче се появиха и реакции, в които привърженици свързват убийството с обстановката в страната и изразяват съмнения относно причините за престъплението. „Като в най-мутренското време“, пише коментиращ под публикацията, а друг потребител предполага, че бизнесменът е бил „неудобен“. Към момента тези твърдения са лични мнения на потребители в социалната мрежа и няма официално оповестена информация от разследващите, която да ги потвърждава.

Убийството на Илиян Филипов се разследва от Окръжната прокуратура – Пловдив. От полицията съобщиха, че се работи по всички възможни версии, а оперативните действия продължават.