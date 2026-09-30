Преди три дни: Филипов откри Нимфеума с колегите си от “Бизнесът за Пловдив”

Само три дни преди да бъде убит, Илиян Филипов участва в откриването на възстановения Нимфеум на Бунарджика – една от последните му публични появи.

На 26 септември бизнесменът присъства на церемонията заедно с представители на сдружението „Бизнесът за Пловдив“, на което беше председател. Нимфеумът беше реставриран с финансовата подкрепа на организацията, по инициатива на район „Централен“.

Откриха възстановения Нимфеум на Бунарджика

При откриването Филипов заяви, че занапред сдружението възнамерява да насочва инициативите и средствата си към възстановяване на паметници на културата в Пловдив. Той определи Нимфеума като част от историята на града, която трябва да бъде съхранена за следващите поколения.

Нимфеумът, познат на пловдивчани и като Чешмата на нимфите, се намира на Бунарджика и води началото си от римската епоха. Възстановяването му беше част от програмата на първия „Фестивал на тепетата“.

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Три дни по-късно, в нощта срещу 30 септември, Илиян Филипов беше застрелян в Пловдив. МВР потвърди смъртта му и започна разследване на тежкото криминално престъпление.

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