Блокади на изходите на Пловдив след убийството на Илиян Филипов, мобилизираха полицията

Входно-изходните артерии на града са били затворени за проверки около два часа през нощта, на терен са и екипи от София

Районът около имота, в който тази нощ бе убит бизнесменът Илиян Филипов, остава отцепен от полицията. Продължават огледите на мястото на престъплението в квартал „Христо Смирненски“, в района на Гребната база и в близост до дома на бизнесмена. Полицейски екипи спират и проверяват автомобили, а заградителните мероприятия обхванаха и входно-изходните артерии на Пловдив.

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Около два часа посред нощ всички изходи на града са били блокирани, като униформени са проверявали преминаващи автомобили, автобуси и камиони. В операцията е бил мобилизиран целият състав на пловдивската полиция, който е извикан по спешност още през нощта. Рано тази сутрин на терен са били ангажирани дори служители, които са в отпуск, а в действията участват и полицейски екипи от София.

Контролно-пропускателният режим по изходите на Пловдив остава в сила, докато е необходимо, съобщиха от полицията.

„Има конкретна насоченост, работим по конкретни данни, така че ситуацията е динамична“, посочи ст. ком. Васил Костадинов – директор на ОД на МВР – Пловдив, тази сутрин.

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Засилено остава и полицейското присъствие около парк „Отдих и култура“, където се намира имотът, ползван от Илиян Филипов. Именно там около 1:00 часа през нощта бизнесменът е бил прострелян смъртоносно.

Заградителните мероприятия са предприети непосредствено след подаването на сигнал на телефон 112 с цел да се ограничи възможността евентуални съпричастни към престъплението лица да напуснат района.

Окръжната прокуратура – Пловдив, наблюдава досъдебното производство за умишлено убийство. Разследващите работят по всички възможни версии, като към момента от прокуратурата и МВР не съобщават за задържани заподозрени или за мотивите за престъплението.

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