Проектът е за 6,67 млн. евро, в първия етап са предвидени мечки, вълци, капибари и видри, а във втория – пуми, тапири и зебри

Общината ще кандидатства за европейско финансиране на първия етап от проекта, а собственото участие ще бъде близо 4,6 млн. евро

Общинският съвет одобри кандидатстването на Пловдив за финансиране на първия етап от проекта за зоопарка. Общата стойност на предвидените дейности е до 6,67 млн. евро с ДДС, от които около 2,1 млн. евро се очаква да бъдат осигурени по Програма „Околна среда“, а останалите близо 4,6 млн. евро – от общинския бюджет.

Проектът предвижда изграждане на основната инфраструктура, административни и ветеринарни помещения, образователен център и местообитания за част от животните. След приключването на този етап зоопаркът трябва да разполага с условия за самостоятелно функциониране и възможност да получи необходимия лиценз.

Предвижда се теренът от над 41 декара да бъде развит на два етапа.

Мечки, вълци, капибари и тапири: какви животни ще има в зоопарка на Пловдив

Мечки, вълци, зубри, елени, капибари, лами и видри са сред животните, за които са предвидени местообитания в първия етап от проекта за възстановяване на зоопарка в Пловдив. Ако бъде реализиран и вторият етап, към тях трябва да се присъединят пуми, рисове, пръстеноопашати лемури, орикси, малайски тапири, камили и зебри.

В този етаап трябва да бъдат завършени и външната ограда и останалите дейности по терена. За тази част от проекта обаче все още няма осигурено финансиране.

Днешното решение на Общинския съвет дава възможност на Пловдив да кандидатства, но само по себе си не гарантира отпускането на европейските средства или конкретна дата за отваряне. Кандидатстването идва след промяна във финансовата рамка и съкращаване на част от първоначално предвидените разходи.

По време на обсъждането в местния парламент бяха поставени въпроси за цялостната визия, оскъпяването и забавянето на проекта. От общинската администрация посочиха, че зоопаркът се нуждае от изграждане на значителна част от инфраструктурата си наново.

Строителството може да започне през 2027 година

Ако проектът получи европейско финансиране и процедурите по изпълнението му вървят по план, строителните дейности могат да започнат през 2027 г. Срокът за реализация на първия етап е до 36 месеца. Това означава, че посочваното от администрацията възможно отваряне на зоопарка остава обвързано както с одобрението на проекта, така и с последващото изпълнение.