Времето в Пловдив на 30 септември 2026 г.

Разкъсана облачност и температури до 22 градуса в сряда

Сравнително спокойно и без съществени валежи ще бъде времето в Пловдив в сряда, 30 септември. Денят ще започне с прохладни утринни температури около 12–13 градуса, а следобед термометрите ще достигнат 21–22 градуса.

През деня ще има разкъсана облачност, с повече слънчеви часове. Вероятността за валежи е ниска, а вятърът ще бъде слаб, предимно от североизток. Атмосферното налягане ще остане сравнително високо, около 1027–1028 хектопаскала.

В следобедните часове времето ще бъде подходящо за разходки и дейности на открито, но сутрин и вечер ще е необходимо по-топло облекло заради по-ниските температури.

В четвъртък се очаква температурите да се задържат около 21 градуса през деня, а сутринта да бъде по-хладна.

Снимка: Rossitsa Revova