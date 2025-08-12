Два хеликоптера „Кугар“ се включват в гасенето на пожара в Пирин

Два хеликоптера „Кугар“ с екипажи от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили участват днес, 12 август 2025 г., в гасенето на големия горски пожар в Пирин планина, съобщават от Министерство на отбраната.

Хеликоптерите са тръгнали в 07.55 ч и в 08.49 ч и вече са се включили в погасяването на огнища на пожара, в координация със служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Военнослужещи от Сухопътните войски също участват в гасенето на пожарите в Пирин и Община Сунгурларе.

В гасенето на пожара в община Сунгурларе участват 30 военнослужещи и осем специализирани машини от формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията при пожари от 42-ри механизиран батальон – Ямбол, от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, под ръководството на старши лейтенант Васил Тодоров. Те действат по задачи в района на селата Славянци и Скала. На място е и командирът на 42-ри механизиран батальон подполковник Иван Иванов.

Продължават действията и на военнослужещите от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване, Благоевград в гасенето на пожара в Пирин. На терен са 20 военнослужещи с четири единици техника. Под ръководството на лейтенант Йордан Стойчев военнослужещите действат във високата част към билото, където правят просеки, за да ограничат пожара и да не допуснат навлизането на огъня на територията на Национален парк „Пирин“. За координиране действията по гасенето на пожара на място е и командирът на 3-то бригадно командване полковник Кирил Спаневиков.