МВР стартира мащабна спецакция

Мащабна полицейска операция се провежда от рано тази сутрин на територията на цялата страна. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет.

По думите му акцията е насочена едновременно срещу разпространението на наркотици, икономическите престъпления и нарушенията по пътищата. В операцията участват екипи на различни структури на МВР, а резултатите ще бъдат оповестявани поетапно.

Сред основните приоритети е борбата с наркотрафика, като акцентът пада върху разпространението на дрога сред млади хора и около учебните заведения. Демерджиев заяви, че действията ще обхванат цялата верига – от дилърите на ниско ниво до организаторите на каналите за разпространение.

Паралелно с това се извършват проверки за икономически нарушения, включително нерегламентирани надценки и търговия със стоки със защитени марки.

Още в първите часове на операцията са открити 13 автомобила, обявени за издирване. Задържани са и около 13 литра течност за вейпове.

От МВР подчертаха, че акцията ще продължи и през следващите седмици, като ще бъдат предприети допълнителни мерки срещу разпространението и рекламата на забранени продукти.

