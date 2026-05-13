Автобус блъсна възрастен мъж на пешеходна пътека в Пловдив

80-годишен пешеходец е с опасност за живота след пътно произшествие вчера в Пловдив. Сигналът е получен в сектор „Пътна полиция“ около 17 ч.

По предварителна информация възрастният мъж бил ударен от автобус от градския транспорт докато пресичал на пешеходна пътека на кръстовище между бул. „Васил Априлов“ и ул. „Любен Каравелов“.

Пострадалият е настанен в болница със сериозни травми. Водачът на автобуса, на 35 години, е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, стойностите са отрицателни. Спрямо него е взета 24-часова полицейска мярка за задържане. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.