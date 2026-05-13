Жители на Кичука алармират за много опасна детска площадка

Дежурен Редактор 11:23ч, сряда, 13 май, 2026
Жители на Кючук Париж алармираха за много опасна детска площадка в близост до ресторант Рандеву. Те сигнализират за изкъртени катерушки с дупки в дървените платформи, откъдето малчуганите се пързалят. За стърчащи ръждясали железни елементи. И за необезопасени кабели в тревата, които може да представляват изключителна опасност.

Читателят, който ни прати потресаващи снимки от състоянието на съоръжението в Южен, ще сигнализира Районна прокуратура и общинските власти.

„Кога ще бъде възстановена и обезопасена детската площадка?“, пита институциите авторът на сигнала до Под тепето. Той призовава скоростно да бъдат взети мерки, за да не пострада някое дете.

