Огромно дърво падна до Втора поликлиника в Пловдив, в близост до кръстовището на ресторант „Стадиона“. На пръв поглед дървото изглежда с дебел и жив ствол, но по някаква причина се е прекършило на около метър и половина-два от корена. За щастие пострадали няма.

Преминаващи граждани питат какво се случва с „Градини и паркове“ и защо се позволява дървета да достигнат до такова състояние без да бъдат обследвани, макар и на пръв поглед със зелени клони. На практика всеки човек е подложен на риск и нямаме представа кое дърво кога ще падне, коментират читателите на „Под тепето“.

Само преди броени дни в подкаста на ни „В Капана“ на „Под тепето“ гостуваха ландшафтните архитекти Невена Цветкова и Станимир Шаламанов, които коментираха казусите с нуждата от по-добра грижа за зелената система в града – видеото може да видите от този линк.