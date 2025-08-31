Според РИОСВ-Пловдив няма замърсяване на въздуха

Рано тази сутрин, около 05:00 ч., е получен сигнал за пожар в депото за отпадъци край село Цалапица. Огънят е засегнал площ от около 500 кв. метра.

На място работиха четири екипа на пожарната, специализирана машина за запръстяване и мобилна станция за замерване на въздуха на Сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив, както и Rescue Team Plovdiv.

По последна информация откритите пламъци вече са потушени. Продължават дейностите по ликвидиране на тлеещите участъци в дълбочина. В гасенето участват булдозер на оператора на сметището, челен товарач от сектор СОД и четири самосвала, осигурени от община Пловдив. От общинското предприятие „Чистота“ са предоставени и водоноски.

При извършените замервания с мобилна станция не са отчетени завишени нива на замърсяване на въздуха. За ситуацията са уведомени и дежурните еколози на РИОСВ.

Броени минути преди 12 ч. по обяд бе съобщено, че пожарът на депото за битови отпадъци в Цалапица е потушен. Освен екипите на огнеборците в акцията са участвали и тежка техника, осигурена от частна компания, както и две водоноски на ОП „Чистота”, които продължават да са . Кметът Костадин Димитров и заместник-кметовете Иван Стоянов и Ангел Славов са били на място, за да видят как върви потушаването.

В момента се извършват дейности по запръстяване на терена.

Няма превишение на ФПЧ в измервателните станции, съобщиха от Община Пловдив.