Три пожара в община Стамболийски мобилизираха всички екипи на пожарната

Три сигнала за пожари, подадени почти едновременно около 11:30 ч. днес, изправиха на крак всички налични екипи на пожарната служба в Стамболийски. Горящи сухи треви и отпадъци бяха локализирани в селата Куртово Конаре и Ново село, а трети сигнал бе получен от квартал Полатово в Стамболийски.

Доброволците от ДФ „НОРБ“ реагираха светкавично и се насочиха към Полатово, където с навременната си намеса успяха да ограничат разпространението на огъня и да предотвратят по-големи щети.

Професионалните екипи на пожарната продължават работа на терен в Куртово Конаре, където ситуацията остава под наблюдение. Причините за възникването на огнищата тепърва ще се изясняват.