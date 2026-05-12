Започва Международният фестивал на камерната музика

Регионален етнографски музей Пловдив ще посрещне 62-то издание на Международен фестивал на камерната музика Пловдив 2026 на 18 май от 19,30 ч. Събитието е част от официалния културен календар на Община Пловдив, включва десет концерта с вход свободен и серия от майсторски класове под заглавието „Академия музика“.

„Фестивалът е повече от традиция, той създава и поддържа пространство за срещи, за споделено вдъхновение и за онези запомнящи се мигове, в които музиката говори по-силно от думите. Присъствието на изключителни музиканти от различни европейски и световни сцени превръща Пловдив в място на културен диалог и творческа близост отвъд граници“, каза ръководителят на фестивалния проект доц. д-р Жан Пехливанов, ректор на АМТИИ.

Новост на тазгодишното издание е и приобщаването на още няколко фестивални локации, освен впечатляващата Късноантична сграда „Ирини“ в пешеходен подлез „Археологически“, тази година концертни изпълнения ще има и в Изложбена зала „2019“. Всички концерти са с вход свободен и начален час 19,30 ч.

Програмата на 62-ия фестивал, която и тази година е отличена със знака за качество на Европейската фестивална асоциация, отново е специално подбрана за изтънчените ценители на класическата музика в града ни и включва елитни музиканти от България, Австрия, Италия, Сърбия, Словакия, Турция, Норвегия, Израел и Франция.

Началото е на 18 май в Етнографския музей с клавирния рецитал на Гюлсин Онай, чието гостуване е подкрепено от Консулство на Република Турция в гр. Пловдив. На 20 май в концертна зала АМТИИ в знаковия концертен формат „Звездите на утрешния ден“ ще чуем клавирно трио ASSAI – Георги Райчев – цигулка, Тодор Иванов – виолончело и Петър Дюлгеров – пиано. На 22 май, отново в концертната зала на АМТИИ, е пиано рециталът на Летиция Микиелон от Италия. 29 май е отреден за Академичния камерен оркестър със солист и диригент Алан Визвари с участието на изявения соло-виолист Лазар Милетич. На 31 май в Късноантична сграда „Ирини“ – пешеходен подлез „Археологически“, ще се насладим на китарата на Салваторе Даниеле Пидоне. Традиционният концерт „Музикалното бъдеще на Пловдив” на възпитаниците на НУМТИ „Добрин Петков“ е в АМТИИ на 2 юни. На 4 юни в Изложбена зала „2019“ на Академичния камерен оркестър като солисти ще гостуват братята цигулари Рихард и Патрик Цибула под диригентството на Евгений Шевкенов. На 11 юни, в концертната зала на АМТИИ, е вокалният концерт на Александър Каймбахер – тенор, в съпровод на пианистката Анна Сушон, фестивално участие, подкрепено от Австрийски културен форум – София. На 13 юни, отново в АМТИИ, фестивалната публика ще чуе нова българска музика, представена от квартет Арденца (Галина Койчева-Мирчева – цигулка, Огнян Константинов – виола, Ромен Гариу – виолончело и Даниела Дикова – пиано), един проект, подпомогнат от Национален Фонд „Култура“. Закриването на фестивала е на 15 юни, понеделник, в Регионален етнографски музей Пловдив с изпълненията на соло-кларинетиста на Виенските симфоници Райнхард Вийзер и пианистката Мария Принц.