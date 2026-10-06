18 моряци бяха спасени от български ферибот след пожар на единия плавателен съд

Спасителна операция се провежда в Черно море след атака с безпилотни апарати срещу два търговски кораба в района източно от Бяла и нос Свети Атанас. По първоначални данни плавателните съдове са били поразени през нощта. Към момента няма официално потвърждение за произхода на дроновете.

В спасителните действия се е включил българският ферибот DIOSCURIA, който е бил насочен към мястото на инцидента. Екипажът му е приел на борда всички 18 моряци от кораба ABLE, плаващ под флага на Палау. След удара на борда му е избухнал пожар, а част от спасените са били ранени. На тях е оказана първа помощ, като се организира транспортирането им до лечебни заведения.

Другият плавателен съд – ALFA WATAN, регистриран под флага на Того, е получил тежки повреди и е потънал. Засега няма информация за съдбата на неговия екипаж.

Инцидентът е в Изключителната икономическа зона на България и според Maritime.bg е първият подобен случай с търговски кораби в българската икономическа зона. Информацията за атаката все още се изяснява, а институциите не са посочили кой стои зад нея.

Радев свика институциите

Премиерът Румен Радев свиква днес представители на институциите заради инцидента с двата кораба. Очаква се да бъдат обсъдени ситуацията и действията за сигурност в района.

Случаят идва ден след друг сериозен инцидент с търговски кораб в западната част на Черно море. При пожар на Royad Mammadov в румънската изключителна икономическа зона загинаха двама души, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че плавателният съд е бил поразен от руски дронове. Русия не е поела отговорност за конкретния инцидент.

Снимка: Maritime.bg