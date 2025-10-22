Движението остава двупосочно в платното за София, маркировката в посока Бургас ще е готова до края на седмицата

Пътуващите между Пловдив и София могат да използват Подбалканския път I-6 (София – Карлово), както и трасето Ихтиман – Самоков като алтернативи на натоварените ремонтирани участъци

Завършиха асфалтовите работи в платното за София в участъка от 90-и до 98-и км на АМ „Тракия“ в област Пазарджик, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Осемкилометровият участък вече е с нова асфалтова настилка, подобрено отводняване и нови ограничителни системи. Работата по обекта продължава в платното за Бургас, където в момента се полага пътната маркировка.

До приключването ѝ движението е пренасочено двупосочно в обновеното платно за София, като са обособени по една лента във всяка посока. Очаква се до края на седмицата да бъде завършено маркирането в платното за Бургас, а след това – и в това за столицата.

Ако времето остане сухо и подходящо, през следващата седмица ще бъде възстановено нормалното движение и в двете ремонтирани платна в област Пазарджик.

От днес във времето между 8:00 и 18:00 ч., ще се извършват ремонтни дейности в платното за София при 62-и км на магистралата, като ще бъде ограничено движението в активната лента и навлизането в аварийната, като трафикът ще преминава в изпреварващата лента.

Работата по обновяването на АМ „Тракия“ продължава и в други участъци:

Софийска област: между 24-и и 33-и км (9 км участък);

между (9 км участък); Област Стара Загора: между 208-и и 218-и км (10 км участък);

между (10 км участък); Област Сливен: между 262-и и 273-и км (11 км участък).

В тези отсечки движението се осъществява двупосочно в платното за София, с по една лента за всяка посока.

От АПИ напомнят, че в ремонтните участъци може временно да се шофира и в аварийната лента, но водачите трябва стриктно да спазват пътните знаци, временната организация и ограничението на скоростта.

„Ремонтните дейности причиняват неудобство на гражданите, но са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът при пътуване“, посочват от агенцията.

