кръгла маса на тема „Биоикономиката – потенциал и предизвикателства за региона“. Събитието ще се състои от 10:00 до 13:00 ч. и се организира от Регионален хъб за биоикономика – Пловдив, в партньорство с Клъстер „Тракия икономическа зона“ и платформата Лидер.бг.

Форумът цели да обедини представители на бизнеса, науката, общините и неправителствения сектор, за да обсъдят стратегическите възможности за развитие на биоикономиката в България и ролята ѝ за устойчивото икономическо развитие. Основните теми ще включват биотехнологии, биобазирани продукти и материали, европейски политики, ESG стандарти и практическите предизвикателства при внедряването на нови бизнес модели.

Сред участниците в дискусиите са представители на Министерството на земеделието и храните, Аграрния университет – Пловдив, Центъра по растителна системна биология и биотехнология, Конфиндустрия България, индустриални и браншови организации, експерти по ESG и представители на местната власт.

Програмата включва два панелни разговора – „Биоикономиката – неизползван потенциал за България и региона“ и „От наука и иновации до бизнес и инвестиции“. Вторият панел ще постави акцент върху трансфера на научни разработки в реални икономически решения, достъпа до финансиране, инвестиционната готовност и необходимите условия за развитие на биобазирани индустрии.

Събитието завършва с неформален нетуъркинг.

Участието е безплатно, но изисква предварителна регистрация.