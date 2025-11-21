Огромна инвестиция в Пловдив

Изграждат Център за компетентност по биоикономика за над 23 млн. лв.

В Университета по хранителни технологии – Пловдив ще бъде изграден Център за компетентност „Агрохранителни системи и биоикономика“ (AFS Bio CoC) с финансиране над 23 млн. лв. Стартът на проекта ще бъде даден днес следобяд.

Центърът ще обедини осем водещи научни и академични институции, включително Аграрен университет, Селскостопанска академия и Институти при БАН, за да модернизира лаборатории, разработва иновации и подпомага трансфера на технологии към агрохранителния сектор.

Проектът е финансиран по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с подкрепата на ЕС и националния бюджет и ще се изпълнява до края на 2029 г.

Целта е устойчиво развитие, безопасност и добавена стойност за сектора, като се подготвят кадри и се създават демонстрационни центрове за иновации и технологии.

На този фон от бизнеса обявиха по-рано днес, че сферата е с огромен потенциал и нулева координация, алармират специалистите. Още по темата четете в Пловдив става център на национални действия за биоикономика.