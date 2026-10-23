Министърът на отбраната край Пловдив: Българската армия мобилизира всички налични средства за охрана на Черноморието

Засилено е радиолокационното наблюдение в източно направление, а НАТО работи по изграждането на военноморско командване в Черно море, съобщи Димитър Стоянов на летище „Чешнегирово“

Всички налични възможности на Българската армия са мобилизирани за охрана на Черноморския район. Засилено е радиолокационното наблюдение в източно направление, като се използват средства за кинетично въздействие, разузнавателна авиация на Военновъздушните сили и Военноморските сили. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Той присъства на Деня за високопоставени гости на многонационалното експериментално учение BOLD ADRA – 26, което се провежда на летище „Чешнегирово“.

„Най-важно е, че сме усилили радиолокационното поле в източно направление“, посочи Стоянов. По думите му е осигурена надеждна картина на обстановката, която позволява ситуационна осведоменост и вземане на адекватни решения при необходимост.

Дроновете налагат промени в нормативната база

Министърът определи експерименталното учение като изключително полезно. В рамките му с безпилотни летателни апарати са демонстрирани разузнаване, поразяване на цели и заглушаване.

Според Стоянов използването на дронове изисква промени в нормативната уредба. Предвиждат се изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили, а Министерството на транспорта е подготвило наредба по темата.

Министърът обърна внимание и на необходимостта от по-бързо вземане на решения при използването на безпилотни системи. Заради динамиката на операциите с дронове ще се наложи делегиране на повече правомощия на командирите на по-ниски нива.

Стоянов заяви, че все още се изследват останките от дроновете, ударили кораба „Челси 3“. Работата на експертите наблюдава Военна прокуратура.

НАТО подготвя военноморско командване в Черно море

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов заяви, че се предприемат мерки както на национално, така и на коалиционно ниво.

„НАТО реагира на база обменената информация, анализа, премерено, без да се ескалира обстановката“, каза Ефтимов, цитиран от БТА.

По думите му в рамките на Алианса се работи за изграждането на военноморско командване в Черно море, като водеща страна в проекта е Турция. Проектът е в напреднала фаза.

Целта е да се осигурят наблюдение на обстановката в реално време, възможност за генериране на сили, анализ и предприемане на действия при евентуална заплаха, обясни началникът на отбраната.

По-рано днес стана ясно, че кораб е поразен край Констанца, един моряк е загинал, а трима се издирват.

снимка: радио Пловдив