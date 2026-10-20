Намерени са останки от дрон на ударения кораб „Chelsea 3“, които българските служби предстои да анализират. Това съобщи на писта Дракон край Калояново транспортният министър Георги Пеев. Той пристигна край Пловдив, за да участва в демонстрация и обучение по безопасно шофиране.

Георги Пеев добави, че когато има готови резултати от пълната проверка на ударения кораб, обществото ще бъде информирано.

„Има много сериозни пробойни, аз ги видях лично. Лошото време предопредели сложността на тази операция. Оттук нататък българските служби, които са ангажирани с този процес, извършват разследване. Ако българските служби нямат техническа възможност, ще привлечем партньорски организации, които имат опит в подобни разследвания„, обясни транспортният министър, цитиран от бТВ.

Той заяви, че няма намаление на корабния трафик на пристанищата във Варна и Бургас. Дори се отчита леко увеличение.

„Това, което можем да направим, е да продължим контрола. Интегрираната информация, която получаваме, да я споделяме с нашите партньори Румъния и Турция и ние го правим. И да осигурим максимално сигурността на корабоплаването в нашето териториално море„, каза още Георги Пеев.

„Последствията от военните действия и ударите, които са в близост до нашата територия, са по-дългосрочни. Ефектите най-вероятно ще ги наблюдаваме в бъдеще“, посочи транспортният министър.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев участва в демонстрационно обучение по безопасно шофиране, на автомобилна писта „Дракон“ в село Калояново.

Инициативата се организира съвместно с гражданската инициатива „Сияние“ и е насочена към подготовка за реакция при критични ситуации на пътя. В рамките на обучението участниците ще преминат през теоретична и практическа подготовка. Инструкторът по безопасно шофиране Владимир Кулев ще демонстрира техники за овладяване на автомобила и правилни действия при възникване на рискови ситуации.