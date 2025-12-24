Подаръците вече пътуват по света

НОРАД следи шейната на Дядо Коледа

Коледното пътешествие на Дядо Коледа официално започна. Обединеното командване на противовъздушната отбрана на САЩ и Канада – НОРАД, вече проследява движението на шейната му в реално време – традиция, която се спазва вече 70 години, съобщава БНТ.

Белобрадият старец е потеглил от Лапландия, а първите подаръци ще зарадват децата в Австралия, Нова Зеландия и част от Азия. След това Дядо Коледа ще продължи обиколката си към Европа и останалата част от света.

В рамките на празничната нощ той трябва да раздаде над 7 милиарда подаръка, като за целта ще измине около 510 милиона километра. За да успее навреме, Дядо Коледа трябва да посещава средно 390 000 дома в минута – мисия, достойна дори за военна прецизност.

Както всяка година, маршрутът на шейната може да бъде следен онлайн чрез специалната платформа на НОРАД – една от най-обичаните коледни традиции по света.