Прибраха пеликаните от фонтана пред Общината

Какво ще „кацне“ на тяхно място

Фонтанът пред сградата на Общината в Пловдив вече е подготвен за предстоящата смяна на сезона – водата е източена, а добре познатите декоративни пеликани са демонтирани и прибрани за зимата „на топло“.

На тяхно място съвсем скоро ще се издигне символът на празничния дух в града – голямото коледно дърво на Пловдив. Работници в момента покриват съоръжението, за да осигурят стабилна основа за украсата и сцената, която традиционно се оформя около елхата.

Точно тук, в сърцето на града, ще бъде даден стартът на празничния сезон, когато по традиция в първите дни на декември светлините на градсаката украса ще бъдат тържествено запалени.

Пловдивчани вече очакват с нетърпение трансформацията на площада – мястото, където до вчера се разхлаждаха пеликаните, скоро ще засияе в топли коледни светлини и ще се превърне в централна сцена за зимното настроение на града.