„VIENNA MEETS MILAN“ открива музикалната есен в Пловдив

За първи път на сцената на “Дни на музиката в Балабановата къща”, в откриващия концерт „VIENNA MEETS MILAN“ на 15 септември в Епископската базилика, ще си взаимодействат представители на два велики оркестъра – Миланската Скала и Виенската филхармония. Техен солист ще бъде изтъкнатият цигулар с пловдивски корени Марио Хосен.

В есенното издание на XVII международeн фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща” публиката ще има привилегията да посрещне фантастични солисти, ансамбли и оркестри от цял свят. Всепризнатата заслуга на МФ “Дни на музиката в Балабановата къща” да създава събития с уникален знак – във фестивалната програма през годините са участвали стотици прочути музиканти и формации с бляскава кариера, утвърди като негова запазена марка слогана „за първи път”. И тази есен форумът остава верен на своята дългогодишна мисия – за първи път заедно на сцената на “Дни на музиката в Балабановата къща“ ще музицират представители на двата прочути оркестъра – Миланската Скала и Виенската филхармония.

За първи път във фестивала ще гастролира контратенор – младата канадска звезда Никълъс Бърнс, за първи път знаменитият пианист Емануил Иванов – носител на първа награда от международния клавирен конкурс „Бузони“, освен като солист, ще влезе в ролята и на диригент, за първи път ще гостува оркестър Cantus Firmus и мн. други.

В есенното издание публиката в Града под тепетата ще се наслади на изкуството от най-висша класа на ансамбли от оркестрите на Миланската Скала и Виенска филхармония, квартет „Филхармоника“ от Софийската филхармония, квинтет „Пилекадоне“ – носител на наградите „Златна лира“ и „Акад. Марин Големинов“ за върхови постижения в изпълнителското изкуство, „Star cellos“ с изтъкнатите млади виолончелисти Сийон Найман и Наума Найман, а сред солистите ярко се открояват със своята класа и висше интерпретаторско майсторство Емануил Иванов – пиано, Марио Хосен – цигулка, Веско Стамболов – пиано, Кристина Милер – пиано, Светлина Стоянова – мецосопран, Никълъс Бърнс – контратенор, Стивън Хопкинс – пиано, Зефира Вълова – цигулка, Явор Генов – лютня, Стоян Караиванов – бандонеон, Вики Алмазиду – вокал, Антони Дончев – пиано и др.

Международният фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща” е част от Културния календар на Община Пловдив и от Националния културен календар 2026 на Министерство на културата. Той се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, фондация “Музикартисимо”.

Цялата информация за фестивалната програма: www.musicartissimo.com

Билети онлайн в мрежата на Ивентим.бг и на място преди концертите