Обвиняемите за пране на пари били замесени във финансова схема и през 2019 г.

Шестимата бяха доведени в съда тази сутрин, но заседанието по мерките им за неотклонение бе отложено с два часа.

С два часа закъснение ще започне по същество гледането на мерките за неотклонение на шестимата обвиняеми за участие в организирана престъпна група за пране на пари. Адвокатите на задържаните преди няколко дни при мащабна полицейска операция поискаха време, за да се запознаят с материалите по обемното дело, което съдържа 26 тома. Същото поиска и съдията, тъй като делото е внесено в Съдебната палата в 9:30 часа тази сутрин.

В залата, за да се запознаят и със секретните материали по разследването, останаха и самите обвиняеми – Стоян Тонев, Цветан Стефанов, Иван Високалийски, Александър Колчев, Васил Хаджиниколов и Светослав Стоицев. Заседанието ще бъде подновено в 12 часа. Прокуратурата настоява за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, и на шестимата.

Пред журналисти наблюдаващият прокурор по делото Иван Спиров посочи, че задържаните за схемата за пране на пари са участвали в подобна афера и преди близо десет години. Някои от тях са имали обвинения за същото през 2019 г. – участие в организирана престъпна група за финансови престъпления. Делото обаче е прекратено впоследствие, като единственият от настоящите обвиняеми, който е останал с обвинение от този период, е Александър Колчев.

Прокурорът подчерта, че и преди десетина години групата е действала по сходен начин, но през годините схемата се е развила и е станала по-дигитална.

Припомняме, че според прокуратурата чрез пирамида от дружества обвиняемите са изпрали финансови средства в особено големи размери. Сумата, преминала през въпросните фирми, е над 10 млн. евро. Парите са били получени от различни инвестиционни измами, след което са превеждани през чуждестранни сметки, превъртани неколкократно и накрая са се връщали в България в брой.

По непотвърдена информация една от легалните фирми в схемата е дружеството за инвестиционно злато „Топ Голд“, чийто собственик е Васил Хаджиколев. В структурата е имало и още няколко легални фирми, разположени на върха на пирамидалната мрежа от компании.