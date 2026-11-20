За пета поредна година Центърът за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Пловдив организира Националния литературен конкурс „Приказка от мен за теб“. Инициативата вече се е утвърдила като традиционна творческа сцена и се радва на засилен интерес и активно участие на деца и възрастни от цялата страна. Организаторите отново предизвикват малки и големи да се включат в националната надпревара по фантазия.

Конкурсът на тема „Приказка от мен за теб“ е отворен за всички автори, пишещи на български език, без ограничение на възрастта. Допуска се както индивидуално участие (с по една авторска творба), така и участие на авторски екипи.

Творбите на участниците ще бъдат оценявани от авторитетно жури в състав: Александър Секулов, Ина Иванова, Елена Левашка и Ваня Чернева.

Регламент и условия за участие:

Жанр и обем: Произведенията трябва да бъдат в жанр приказка, да не са публикувани до момента и да не превишават 2 страници формат А4 (шрифт Times New Roman, размер 12 пункта).

Необходима информация: Всяка творба трябва да бъде придружена от данни за автора, потвърждаващи авторството: три имена, година на раждане, електронна поща, адрес и телефон за връзка (при колективни приказки се посочват данните на всеки от авторите).

Срок и начин на изпращане: Конкурсните материали се приемат на електронен адрес [email protected] в срок до 12.03.2027 г.

Резултатите и победителите в конкурса ще бъдат обявени на 2 април 2027 г. (Международния ден на детската книга) на официалния сайт на ЦПЛР – ОДК – Пловдив: https://www.odk-plovdiv.com, където ще бъдат публикувани и най-добрите приказки от петото издание.