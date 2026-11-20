Николай Чалъков, роден през 1994 г., е обвинен, че е ръководител и организатор на неонацистката „Ку-клукс-клан – Девизия Пловдив“. Срещу него са събрани шест тома доказателства, а за обвинението се предвижда наказание от 1 до 6 години лишаване от свобода.

Чалъков е със средно образование и е реабилитиран. Той беше доведен в съда, където се разглежда мярката му за неотклонение. Според прокурора Чалъков е имал пълен контрол върху психиката на останалите членове на организацията.

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