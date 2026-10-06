Тренд: балотажът изглежда неизбежен

Само 38% от пълнолетните българи заявяват, че със сигурност ще гласуват на президентските избори

Балотажът на президентските избори изглежда неизбежен, показва новото проучване на „Тренд“. Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев събира 47,8% от гласовете сред заявилите, че ще гласуват, което е недостатъчно за победа на първи тур.

Почти половината от заявилите, че ще гласуват на предстоящите президентски избори, подкрепят кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев. Това показва ново проучване на „Тренд“ *, проведено в началото на предизборната кампания.

Йотова–Вълчев събират 47,8% от гласовете на заявилите участие във вота. На второ място са Андрей Гюров и Кандев с 24,6%, а кандидатите на „Възраждане“ Костадинов–Волгин получават 9,7%.

Следват двойките Василев–Манов от МЕЧ с 4,6%, Михайлов–Матеева от „Величие“ с 2,4% и Христанов–Черкезова с 1,9%.

При тези резултати балотажът изглежда сигурен, тъй като дори първата двойка остава под необходимите за победа на първи тур 50% от действителните гласове.

По-голямата въпросителна обаче е колко българи реално ще стигнат до урните.

Само 38% от пълнолетните граждани, живеещи в страната – малко над 2 милиона души – заявяват, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. Други 20% все още се колебаят дали ще гласуват.

В същото време изборите за президент и вицепрезидент се определят като важни от 66% от анкетираните – 29% ги смятат за „много важни“, а 37% – за „по-скоро важни“.

„Прогресивна България“ продължава да води и при парламентарен вот

Проучването отчита и нагласите при евентуални парламентарни избори. „Прогресивна България“ запазва първото място с 40,8% от заявилите, че биха гласували.

ГЕРБ е втора политическа сила с 14,2%, следвана от ПП с 7,6% и ДБ с 6,5%. ДПС получава 6,2%, а „Възраждане“ – 5,7%.

Близо до 4-процентовата бариера остават МЕЧ с 3,8% и БСП с 3,6%. Следват „Величие“ с 2,7% и „Сияние“ с 2,2%.

Според „Тренд“ през последния месец не се регистрира сериозна динамика в електоралната картина.

Данните поставят две различни картини преди вота – ясно изразена преднина на първата кандидатпрезидентска двойка, но същевременно значителна част от избирателите, които все още не са решили дали изобщо ще участват.

* Изследването е проведено от „Тренд“ по поръчка на вестник „24 часа“ в периода 26 септември – 2 октомври 2026 г. То е реализирано чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ с таблет сред 1003 пълнолетни граждани.