Временно ограничение на движението заради мача на Ботев – ЦСКА

Заради футболна среща между отборите на ПФК „Ботев“ – Пловдив и ПФК „ЦСКА“ – София, която ще се проведе на 22 ноември 2026 г. от 18:00 ч. на стадион „Христо Ботев“, в Пловдив ще бъде въведена временна организация на движението, съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Движението на пътни превозни средства (ППС), включително и на автобусите от масовия градски транспорт, ще бъде спряно на 22 ноември 2026 г. (неделя) в часовете от 14:00 до 22:00 ч. в следните участъци:

бул. „Източен“ – от кръстовището с бул. „Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с бул. „Санкт Петербург“;

ул. „Богомил“ – от кръстовището с бул. „Източен“ до кръстовището с ул. „Лев Толстой“;

ул. „Варшава“ – от кръстовището с ул. „Богомил“ до кръстовището с ул. „Славянска“;

ул. „Лев Толстой“ – от кръговото кръстовище с ул. „Цветан Лазаров“ до кръстовището с бул. „Княгиня Мария Луиза“;

ул. „Димитър Ризов“ и ул. „Цветан Лазаров“ – от кръстовището с бул. „Освобождение“ до кръстовището с ул. „Лев Толстой“.

Заради временната организация на движението се променят маршрутите на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 36, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт, както следва:

Линия № 9

Маршрут: ИЗК „Марица“ – ЖК „Тракия“ – А12

Бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 11 – Тунела Юг – запад, спирка № 12 – хотел „Тримонциум“, спирка № 13 – Пловдивски университет, ляв завой по бул. „Христо Ботев“, спирка № 338 – срещу Военна болница, и по утвърдения маршрут.

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка № 351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка № 404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка № 1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока:

Бул. „Санкт Петербург“, спирка № 219 – „Чайка фарма“, ляв завой по бул. „Христо Ботев“, спирка № 334 – бул. „Христо Ботев“ № 15, спирка № 335 – Военна болница, десен завой по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 44 – „Байкал“, спирка № 45 – срещу хотел „Тримонциум“, и по утвърдения маршрут.

Линия № 10

Маршрут: ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“ – А13

Бул. „Княгиня Мария Луиза“, спирка № 250 – срещу „Малката базилика“, направо по бул. „Княгиня Мария Луиза“, спирка № 123 – ТПК „Марица“, спирка № 124 – Полиграфия, спирка № 125 – „Хладилника“, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка № 362 – магазин „Билла“, спирка № 363 – Поделението, десен завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка № 217 – „Метро“, спирка № 218 – Технически университет, спирка № 219 – „Чайка фарма“, ляв завой по бул. „Менделеев“, спирка № 252 – Военна полиция, и по утвърдения маршрут.

Бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка № 404 – магазин „Алфина“, обръщалото – ЖК „Тракия“ – А12, спирка № 1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка № 108 – срещу „Детски свят“, и по утвърдения маршрут.

В обратна посока:

Бул. „Менделеев“, спирка № 258 – Мотоцентър, десен завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка № 233 – ВСИ, спирка № 234 – стадион „Локомотив“, спирка № 235 – парк „Лаута“, ляв завой по бул. „Освобождение“, спирка № 433 – след „SPS“, спирка № 361 – бензиностанция „Шел“, ляв завой по „Цариградско шосе“, спирка № 134 – хотел „Кентрос“, спирка № 135 – Траурен парк „Централен 1“, спирка № 136 – Траурен парк „Централен 2“, и по утвърдения маршрут.

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, спирка № 255 – отстрани на магазин „Детски свят“, направо по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка № 404 – магазин „Алфина“, обръщалото – ЖК „Тракия“ – А12, спирка № 1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“, и по утвърдения маршрут.

Линия № 36

Маршрут: кв. „Изгрев“ – Южен – бул. „Александър Стамболийски“

Бул. „Цариградско шосе“, спирка № 133 – училище „Стоян Белинов“, ляв завой по бул. „Освобождение“, спирка № 362 – магазин „Билла“, спирка № 363 – Поделението, десен завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка № 217 – „Метро“, спирка № 218 – Технически университет, спирка № 219 – „Чайка фарма“, ляв завой по бул. „Христо Ботев“, спирка № 334 – бул. „Христо Ботев“ № 15, и по утвърдения маршрут.

В обратна посока:

Бул. „Христо Ботев“, спирка № 338 – срещу Военна болница, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка № 233 – ВСИ, спирка № 234 – стадион „Локомотив“, спирка № 235 – парк „Лаута“, ляв завой по бул. „Освобождение“, спирка № 433 – след „SPS“, спирка № 361 – бензиностанция „Шел“, десен завой по бул. „Цариградско шосе“, спирка № 126 – след бензиностанция „Шел“, и по утвърдения маршрут.

Линия № 21

Маршрут: ТК „Марица“ – ЖК „Тракия“ – А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка № 351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка № 404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка № 1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 25

Маршрут: АПК „Тракия“ – ЖК „Тракия“ – А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка № 351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка № 404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка № 1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 29

Маршрут: ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“ – А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка № 351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка № 404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК „Тракия“ – А12, спирка № 1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 66

Маршрут: кв. „Прослав“ – ЖК „Тракия“ – А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка № 351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка № 404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка № 1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 99

Маршрут: „II-ра автоколона“ – ТК „Марица“

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, спирка № 255 – отстрани на магазин „Детски свят“, направо по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка № 404 – магазин „Алфина“, обръщалото – ЖК „Тракия“ – А12, спирка № 1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“, и по утвърдения маршрут.

В обратна посока:

Бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка № 404 – магазин „Алфина“, обръщалото – ЖК „Тракия“ – А12, спирка № 1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка № 108 – срещу „Детски свят“, и по утвърдения маршрут.