Народното събрание избра 11 членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Шестима ще влязат в съдийската колегия, а петима – в прокурорската.

За членове на съдийската колегия бяха избрани Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска-Мадамжиева и Цветко Лазаров. В прокурорската колегия влизат Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Салкова-Гетова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов.

Седем от избраните са номинации на „Прогресивна България“, а останалите четирима – на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Бившите служебни министри Емил Дечев и Андрей Янкулов, както и заместничката му Таня Радуловска-Мадамжиева, бяха предложени и от ПП, и от ДБ. Веселин Вучков, който ръководеше МВР в кабинета „Борисов 2“, беше номиниран само от ПП.

Не бяха избрани три кандидатури на ПП и ДБ – Васил Пандов, Евгений Стайков и Светлозар Георгиев. От номинациите на „Прогресивна България“ не получиха достатъчно подкрепа Анета Антонова, Милена Карагьозова, Михаил Малчев, Силвия Цанова и Стефан Милев. Не беше избрана и Цвета Рангелова от „Възраждане“.

ГЕРБ и ДПС нямаха собствени номинации, но подкрепиха част от кандидатите. Партиите на Бойко Борисов и Делян Пеевски определиха вота като „сглобка“ и „сватба“, а Костадин Костадинов го нарече „кръвосмешение“.