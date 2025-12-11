Художникът Васил Стоев бе удостоен с Наградата на кмета за 2025 г.

С тържествена церемония в Зала „2019“ към Градската художествена галерия беше открита мащабната Годишна изложба „Живопис, графика, скулптура и N-форми“ на Дружеството на пловдивските художници.

Изтъкнатият живописец Васил Стоев стана носител на Наградата на Кмета на Пловдив за най-добро цялостно представяне – отличие, което се присъжда от 2016 г. насам. Поради служебна ангажираност художникът не присъства лично на церемонията и наградата беше получена от негов представител.

Събитието отбеляза и друго значимо признание – Художникът Матей Матеев бе официално удостоен със званието „Почетен гражданин на Пловдив“

Почетният знак с лента в цветовете на града му беше връчен лично от председателя на Общинския съвет Атанас Узунов по повод неговия 80-годишен юбилей и след единодушно решение на общинските съветници.

Петчленно жури от творци и представители на отдел „Култура, археология и културно наследство“ определи носителите на наградите в отделните категории.

Наградата за живопис спечели Даниела Русева, а сред номинираните бяха Евгения Панчова, Михаела Иванова и Румяна Йотова.

В раздел „Графика“ беше отличен доайенът Йордан Велчев, номиниран редом с Мирослава Александрова, Даниела Стоянова, Бояна Попова и Ангел Гешев.

В категория „Скулптура“ наградата получи Трифон Неделчев, който също отсъстваше от церемонията и не успя да приеме отличието лично. Номинирани бяха още Веселин Ламбрев и Иван Тотев.

Призът за млад автор беше присъден на Адрияна Узунова, а в категорията участваха и Яна Панева и Иван Иванов.

Паричните награди и дипломите бяха връчени от заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов и от председателя на ДПХ Панайот Панайотов.

Големият художник Вълчан Петров получи материали за живопис от партньорите „Маестро Пан“ и емоционално благодари на творческата общност: „Искам да благодаря на всички вас, които посветихте част от своя живот на изкуството, за да се случи този празник. Обичам ви много.“

Кметът на Пловдив Костадин Димитров също поздрави авторите: „Пловдив е жив и с традиции, но е уникален най-вече заради вас – заради вашето изкуство и заради това, че разпространявате славата на Пловдив във всички четири посоки на света.“

В Зала „2019“ на ул. „Гладстон“ 32 са изложени 145 произведения на 100 автори, които могат да бъдат разгледани до 13 януари 2026 г. Очаква се и издаването на каталог. Изложбата е финансирана от Община Пловдив като част от Културния календар.

Снимки в галериите: Станимир Петков и Под тепето