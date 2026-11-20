Пловдив ще бъде една от спирките на турнето на The Chicago Experience (TCE) – супергрупа, събрала музиканти от оригиналния състав на американската банда Chicago. Концертът е на 23 ноември в зала „Колодрум“, където публиката ще чуе на живо емблематични песни, превърнали групата в една от най-успешните в световната музикална история.

В България музикантите ще се срещнат с почитателите си първо във Варна на 22 ноември, след това в Пловдив, а на 7 декември ще излязат на сцената на Зала 3 на НДК в София.

В състава на The Chicago Experience са основателят на Chicago Дани Серафин, както и вокалистите Джеф Кофи и Кени Сетера, заедно с други музиканти, свързани с историята на групата.

На концерта в Пловдив ще прозвучат хитове като If You Leave Me Now, Hard to Say I’m Sorry, 25 or 6 to 4 и Saturday in the Park. Chicago има над 100 милиона продадени записи по света, а българската публика за първи път ще има възможност да чуе тези песни в изпълнение на музиканти от оригиналната история на бандата.

Междувременно Varna Winter Fest ще събере на 21 ноември във варненския клуб The Brick Port и популярни изпълнители от 90-те години, сред които Tony Mortimer от East 17, Ray Horton от Milli Vanilli, Anita от 2Unlimited, Cappella и Joe Thompson от Down Low.