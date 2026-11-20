С Дионисиево шествие и хоро започна 18-ото „Дефиле на младото вино“ в Пловдив

Рекордните 71 изложители посрещат посетителите в Стария град, а организаторите ще насочат 5% от фестивалния ресурс към подкрепа на млади кадри

С Дионисиево шествие, музика и хоро на Римския стадион Пловдив даде начало на 18-ото издание на „Дефиле на младото вино“.

Празничното шествие премина през центъра на града и събра жители и гости около една от най-обичаните есенни традиции на Пловдив.

Тази година фестивалът поставя рекорд с участието на 71 изложители – 59 винарски изби и 12 производители на храни и гурме продукти. Над 500 вина очакват посетителите на 18 исторически локации в Стария град – възрожденски къщи, музеи, галерии и културни пространства.

Един от акцентите в тазгодишното издание е подкрепата за младите хора, които искат да се развиват в сферата на винопроизводството, туризма и гостоприемството.

„Инвестираме в развитието на младите кадри. И тази година организаторите ще отделят 5% от приходите на фестивала за тях“, обяви председателят на Съвета по туризъм Любозар Фратев. По думите му ще бъдат предоставени еднократни стипендии на най-заслужилите доброволци, студенти и ученици, включени в организацията на събитието.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров отвори първата бъчва младо вино от тазгодишната реколта, с което даде старт на фестивала и покани всички на откриването на Коледното градче тази вечер.

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Заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев, който присъства на откриването за трета поредна година, акцентира върху значението на подкрепата за родните винопроизводители.

„Това, което ми е направило най-голямо впечатление и ме кара с удоволствие да се връщам тук, е, че обръщате внимание на българските вина и на българските производители. Това трябва да бъде водещо не само за Пловдивския регион“, заяви Янчев.

В организацията на събитието участват доброволци от Университета по хранителни технологии, Аграрния университет, както и ученици от професионалните гимназии по туризъм и по хранителни технологии.

Традиционно в рамките на фестивала се провежда и конкурсът за младо българско вино „Дионис“. Дегустационна комисия с участието на специалисти от Университета по хранителни технологии и външни винени експерти ще отличи най-добрите вина от реколта 2026. Посетителите също ще могат да дадат своя глас за фаворитите си чрез QR код във фестивалната брошура. Предвидени са отличия за най-предпочитаните вина, а сред гласувалите ще бъдат раздадени и бутилки.

По време на откриването заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева подчерта значението на винения туризъм за популяризирането на България като целогодишна туристическа дестинация. В поздравителен адрес от министъра на туризма, който тя прочете, се акцентира върху връзката между културно-историческото наследство на Пловдив, традициите във винопроизводството и възможностите за развитие на регионалната икономика.

Заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев също заяви подкрепата на ведомството за фестивала и българските винопроизводители. Той отбеляза, че именно фокусът върху родните вина и производители е сред причините да се връща в Пловдив за поредна година.

Фестивалът вече е утвърдено събитие в туристическия календар, което представя не само българското вино, но и кулинарните традиции. Посетителите могат да съчетаят дегустациите с разходка из дворовете на възрожденските къщи и срещи с хората, които създават вината и храните.

Дегустациите продължават в събота от 11:00 до 18:00 часа и в неделя от 11:00 до 17:00 часа.