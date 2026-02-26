Силна и смислена среща между млади творци и утвърдени имена от пловдивската сцена се проведе на 25 февруари в Градска художествена галерия – Пловдив, в пространството на галерия „Капана“. Събитието бе част от образователната програма към проекта „ТрадАРТ – живописта преди и сега“ и премина под надслов „Разговори за изкуството и постиженията на Пловдивската живописна школа преди и сега“.

В дискусията се включиха студенти от втори и трети курс на Факултет „Изобразителни изкуства“ към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, водени от декана и преподавател по „История на изкуството“ проф. д-р Галина Лардева. Техни събеседници бяха кураторът на проекта Моника Роменска и художниците Атанас Хранов, Станимир Видев и Николай Кучков.

Срещата започна с кураторски тур в изложбата, след което разговорът естествено премина към теми като поколенческите връзки в изкуството, споделените тайнства в ателието и съхраняването на художествената памет на града. Акцентът бе поставен върху приемствеността – как традицията на Пловдивската живописна школа продължава да живее и да се трансформира през новите поколения автори.

„Точно в това се състои приемствеността – да продължите онова, което в Пловдив се случва по един великолепен начин. Този град е наистина специално място за изкуство“, обърна се към студентите проф. Лардева, насърчавайки ги да общуват пряко с художниците и да изграждат свои професионални и лични връзки в артистичната общност.

Младите творци имаха възможност да задават въпроси и да разговарят неформално с участниците, а в края на събитието попълниха анкета под надслов „Вашият глас е част от диалога“. Чрез нея организаторите търсят обратна връзка за това как изложбата променя представите им за пловдивската живопис и доколко ги ангажира емоционално.

Проектът „ТрадАРТ“ изследва трансформацията на пловдивския визуален код и връзката между легендарните майстори от 60-те години на ХХ век и техните съвременни продължители. В експозицията са представени класиците Димитър Киров – ДиКиро, Георги Божилов – Слона, Йоан Левиев, Кольо Витковски и Георги Бояджиев – Бояджана, редом до съвременни автори като Атанас Хранов, Васил Стоев, Станимир Видев, Николай Кучков, Румен Жеков и Недко Итинов.

Проектът се реализира от Сдружение „Общество Арт Графос“ като част от Календара на културните събития на Община Пловдив за 2026 година. Изложбата може да бъде разгледана в галерия „Капана“ до 22 март.

Фотограф: Stanimir Petkov Photosmile