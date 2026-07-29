София Бобчева и Александър Кадиев влизат в 16 роли в „Игра за двама“ на Лятно кино „Орфей“

Комедията на Иво Сиромахов за любовта, разминаванията и абсурдите в отношенията между мъжете и жените гостува в Пловдив на 29 юли

Любов, недоразумения и много смях очакват публиката на Лятно кино „Орфей“ на 29 юли, когато на сцената ще бъде представена комедията „Игра за двама“. Спектакълът на Иво Сиромахов разказва с ирония и усмивка историите на няколко двойки, които попадат в абсурдни ситуации в търсене на любов, разбиране, пари или известност.

Актьорите София Бобчева и Александър Кадиев влизат в цели 16 различни роли на хора от съвремието – от телевизионни водещи и плеймейтки до фолкпевици, търговци, интелектуалци, астролози и патриоти.

Спектакълът предлага на зрителите и своеобразен поглед „зад кулисите“ – публиката ще види как се ражда едно представление, докато актьорите сменят образи, превъплъщават се в различни персонажи и разкриват процеса на театралното превъплъщение.

„Игра за двама“ е с участието на София Бобчева и Александър Кадиев. Автор е Иво Сиромахов, режисьор – Златомир Молдовански, сценограф – Ивелина Минева, а музикалното оформление е на Стефан Здравески.

Представлението започва на 29 юли от 21:00 часа на сцената на Лятно кино „Орфей“.

