Вазов, Яворов и Йовков оживяват с много смях в Лятно кино „Орфей“

„Българската литература накратко“ превръща класическите произведения в театрално шоу с хумор, самоирония и неочаквани срещи между любимите автори

Какво би се случило, ако Иван Вазов и Пенчо Славейков се срещнат на една сцена, а любовната история на Яворов, Лора и Мина бъде разказана с доза съвременен хумор? Отговорът ще даде спектакълът „Българската литература накратко“, който гостува в Лятно кино „Орфей“ на 26 юни от 20:30 часа.

Постановката по текст на Иво Сиромахов предлага необичаен поглед към едни от най-известните имена и произведения в българската литература. Публиката ще премине през света на Йордан Йовков и Елин Пелин, ще се върне към страниците на „Под игото“, „По жицата“ и „На браздата“, но през призмата на театралната сатира и съвременния прочит.

Спектакълът не се ограничава само до литературната класика. Чрез много самоирония той засяга и теми, свързани с образованието, училището и предизвикателствата пред преподавателите днес, превръщайки познатите уроци по литература в забавно сценично преживяване.

На сцената зрителите ще видят Ненчо Илчев, Стефани Ивайло и Златомир Молдовански, който е и режисьор на постановката. Автор на текста е Иво Сиромахов, сценографията е дело на Ивелина Минева, а музикалното оформление е поверено на D-Trax.

„Българската литература накратко“ е спектакъл, който намига едновременно на ученици, учители и всички, които пазят спомени от часовете по литература, доказвайки, че класиката може да бъде едновременно забавна и актуална.