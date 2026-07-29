EVN изгражда нов топлопровод в Пловдив

Дружеството изпълнява програма за нова топлопреносна мрежа в града през летния сезон

EVN Топлофикация започва от 29 юли 2026 г. дейности по обновяване на топлопреносната мрежа в участък от бул. „6-ти септември“ – между ул. „Владивосток“ и ул. „Тургенев“. Дружеството ще изгради нов разпределителен топлопровод, който ще осигури надеждно топлоснабдяване за целия район „Западен“. Предвижда се проектът да бъде завършен до 14 септември 2026 г.

С цел запазване на максимален комфорт за гражданите по време на ремонтните дейности EVN Топлофикация ще осигури безопасно преминаване на пешеходци. В участъка на строителните работи обаче няма да бъде възможно преминаването на моторни превозни средства.

Техническите дейности по подземната инфраструктура са планирани да се изпълняват съвместно с „ВиК – Пловдив“.

Изграждането на новия разпределителен топлопровод за район „Западен“ е съгласувано с общинските власти, включително с ОП „Организация и контрол на транспорта“ (ОКТ) и „Пътна полиция“ (КАТ), и се изпълнява в съответствие с действащите нормативни изисквания. От EVN Топлофикация заявяват, че ще предприемат всички необходими мерки за възможно най-бързото приключване на проекта.

Използвайки екологично чистата топлинна енергия на EVN Топлофикация, клиентите в топлофицираните сгради допринасят за по-чист въздух в града.