Комедията „Молба за напускане“ гостува в Пловдив

На сцената на Дом на културата „Борис Христов“ пловдивската публика ще има възможност да гледа тази вечер от 19 часа хитовата комедия „Молба за напускане“ от Алексей Клас, с режисьор Богдан Петканин.

Спектакълът ни пренася в един на пръв поглед идеален свят, в който цари честност, мир и пълна хармония. Свят, в който хората работят с удоволствие, не бързат за заплата, с радост закъсняват за работа и дори не искат да си тръгват в края на работния ден. Но когато това „щастие“ започне да звучи подозрително познато, се появява и единственото логично желание — да подадеш своята „молба за напускане“, не само от работата, а и от цялата планета.

С много хумор, ирония и актуални препратки към съвременното ежедневие, спектакълът поставя въпроси за избора, свободата и цената на привидното щастие. А когато всичко стане прекалено абсурдно, винаги остава вариантът да си поръчаш една пица — стига да можеш да си я платиш.

В ролите ще видим популярните актьори Руслан Мъйнов, Петьо Петков – Шайбата, Филип Буков, Антоан Петров, Силвестър Силвестров и Петър Данов. Гостуването е на Продуцентска къща „Сцена Ажур Пико“.

Билети могат да бъдат закупени от билетна каса „МаскАрт“ и онлайн чрез grabo.bg.