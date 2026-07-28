Спират движението по бул. „Шести септември“ от утре

Рехабилитацията на разпределителен топлопровод по бул. „Шести септември“ налага спирането на движение на превозни средства от утре, 29.07.2026 г., до 14.09.2026 г., съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Ограничението ще е в участъка по бул. „Шести септември“ – в участъка от ул. „Владивосток“ до ул. „Тургенев“, и по ул. „Владивосток“ – в участъка от бул. „Шести септември“ до ул. „Знаме“.

Маршрутите на автобусни линии №10, №15, №17 се променят както следва:

Линия № 10

Посока: ул. ,,Юндола“– ж.к. ,,Тракия“ А13 – ул. „Перущица“, спирка № 316 – МОЛ Пловдив 2, направо по бул. „Свобода“, спирка № 245 – бул. „Свобода“ 1 и по утвърдения маршрут.

В обратна посока – бул. „Свобода“, спирка № 266 – бул. „Свобода“ 41, направо по бул. „Свобода“, спирка № 242 – МОЛ Пловдив 1 и по утвърдения маршрут.

Линия № 15

Посока: кв. „Прослав“ – ИЗК ,,Марица“ – ул. ,,Перущица“, спирка № 316 – МОЛ Пловдив 2, направо по бул. „Свобода“, спирка № 245 – бул. „Свобода“ 1 и по утвърдения маршрут.

В обратна посока – бул. „Свобода“, спирка № 266 – бул. „Свобода“ 41, направо по бул. „Свобода“, спирка № 242 – МОЛ Пловдив и по утвърдения маршрут.

Линия № 17

Посока: ЖК ,,Тракия“_- кв. „Прослав“ – ул. „Копривщица“, спирка № 387 – Копривщица 1, спирка № 241– Копривщица, надясно по бул. „Свобода“, надясно по ул. „Владивосток“, наляво по продължението на бул. „Свобода“, спирка № 1037 – бул. „Свобода“, ляв завой по бул. „Шести септември“, спирка № 470 – Зоологическата градина и по утвърдения маршрут.