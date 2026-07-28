Рехабилитацията на разпределителен топлопровод по бул. „Шести септември“ налага спирането на движение на превозни средства от утре, 29.07.2026 г., до 14.09.2026 г., съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.
Ограничението ще е в участъка по бул. „Шести септември“ – в участъка от ул. „Владивосток“ до ул. „Тургенев“, и по ул. „Владивосток“ – в участъка от бул. „Шести септември“ до ул. „Знаме“.
Маршрутите на автобусни линии №10, №15, №17 се променят както следва:
Линия № 10
Посока: ул. ,,Юндола“– ж.к. ,,Тракия“ А13 – ул. „Перущица“, спирка № 316 – МОЛ Пловдив 2, направо по бул. „Свобода“, спирка № 245 – бул. „Свобода“ 1 и по утвърдения маршрут.
В обратна посока – бул. „Свобода“, спирка № 266 – бул. „Свобода“ 41, направо по бул. „Свобода“, спирка № 242 – МОЛ Пловдив 1 и по утвърдения маршрут.
Линия № 15
Посока: кв. „Прослав“ – ИЗК ,,Марица“ – ул. ,,Перущица“, спирка № 316 – МОЛ Пловдив 2, направо по бул. „Свобода“, спирка № 245 – бул. „Свобода“ 1 и по утвърдения маршрут.
В обратна посока – бул. „Свобода“, спирка № 266 – бул. „Свобода“ 41, направо по бул. „Свобода“, спирка № 242 – МОЛ Пловдив и по утвърдения маршрут.
Линия № 17
Посока: ЖК ,,Тракия“_- кв. „Прослав“ – ул. „Копривщица“, спирка № 387 – Копривщица 1, спирка № 241– Копривщица, надясно по бул. „Свобода“, надясно по ул. „Владивосток“, наляво по продължението на бул. „Свобода“, спирка № 1037 – бул. „Свобода“, ляв завой по бул. „Шести септември“, спирка № 470 – Зоологическата градина и по утвърдения маршрут.
В обратна посока – бул. „Шести септември“, десен завой по продължението на бул. „Свобода“, спирка № 1037 – бул. „Свобода“, надясно по ул. „Владивосток“, наляво по бул. „Свобода“, наляво по бул. „Копривщица“, спирка № 313 – срещу хотел „Бордо“ и по утвърдения маршрут.