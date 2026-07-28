Слънцето ще плаща сметките на три социални центъра в Пловдив

Фотоволтаици по покривите на услуги за деца ще намалят разходите за ток, спестените средства ще се връщат обратно при потребителите

Три социални услуги в Пловдив вече произвеждат собствена електроенергия от слънцето. Нови фотоволтаични системи са изградени върху сградите на центрове, които ежедневно подкрепят над 60 деца и младежи.

Проектът е към финалната си фаза, като срокът за изпълнението му изтича в края на месеца, съобщи пред „Под тепето“ директорът на дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив Веселина Ботева.

Соларни инсталации вече работят в:

Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания ;

; Преходното жилище за деца без увреждания ;

; Центъра за работа с деца на улицата.

Една от инсталациите е на КСУ “ Княгиня Мария- Луиза“, друга е на Коматевско шосе, като проектът обхваща общо три центъра.

Следят тока от телефона

Новите системи са с мощност между 15 и 30 киловата, като са проектирани спрямо реалното потребление на всяка от сградите.

Ръководителите на социалните услуги вече имат мобилни приложения, чрез които могат да следят работата на инсталациите – произведената енергия, потреблението и ефективността на системите.

Предстои и одит на резултатите, който трябва да покаже какъв е реалният ефект от инвестицията и какви средства са спестени.

„Идеята е спестените средства да останат в самите социални услуги – за други дейности, материали и подобряване на условията за децата“, коментира Веселина Ботева.

По-малки сметки, повече средства за децата

Фотоволтаичните системи са изградени така, че възможно най-голяма част от произведения ток да се използва на място – за отопление, охлаждане, осветление и ежедневната работа на центровете.

Освен намаляване на разходите за електроенергия, целта е социалните услуги да бъдат по-малко зависими от промените в цените на тока и да намалят въглеродния си отпечатък.

Проектът е реализиран със 100% безвъзмездно финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Пловдив вече има опит със соларни социални услуги

Това не е първата стъпка на общината към използване на слънчева енергия в социалната инфраструктура. През 2022 г. заработи фотоволтаична система в звено „Майка и бебе“ към Комплекса за социални услуги за деца и семейства.

Тогава инсталацията беше с мощност 15 kW и също беше насочена към намаляване на разходите за електроенергия.