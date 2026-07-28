След одобрението без забележки започват бюджетиране, изготвяне на количествено-стойностна сметка и търсене на финансиране

След няколко месеца очакване Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) съгласува без забележки идейния проект за преобразяването на подлез „Археологически“. Така отпада една от най-важните административни пречки пред реализацията на идеята пространството да се превърне в нов център за култура, археология и обществени събития.

Както Под тепето писа още през пролетта, Община Пловдив очакваше именно становището на НИНКН, за да продължи работата по проекта на арх. Димитър Джугаланов.

„Оттук нататък действаме по целия проект. Предстои изготвяне на количествено-стойностна сметка, бюджетиране и търсене на финансиране. Най-важното е, че вече имаме зелена светлина“, коментира пред Под тепето изпълнителният директор на фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев.

Проектът предвижда премахване на пустеещата сграда в западната част на подлеза и изграждане на открита сцена със 100 места.

Сцена заменя стъкления „кафез“ в Археологическия подлез

Предвидени са още озеленяване, съблекални и гримьорни за изпълнителите, както и пространства за изложби и артистични прояви. Концепцията поставя акцент върху експонирането на археологическите останки и по-естественото им вписване в съвременната градска среда.

„Съгласуването без забележки от НИНКН е важна стъпка към реализацията на проекта. Целта е от място за преминаване да се превърне в привлекателно градско пространство, изпълнено с живот. Подлез „Археологически“ има потенциал да се превърне в естествена сцена за култура и още една точка, която разказва историята на Пловдив“, заяви кметът Костадин Димитров.

Според заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов положителното становище на НИНКН потвърждава, че проектът е намерил правилния подход към това ценно пространство и е част от по-широката политика на общината за обновяване на градските подлези.

След реализацията на проекта Археологическият подлез ще бъде включен в културния календар на Пловдив и ще се стопанисва от фондация „Пловдив 2019“, която ще отговаря за неговото програмно съдържание.

Проектът беше представен публично през март м. г. и цели да превърне едно от най-емблематичните подземни пространства в центъра на Пловдив в постоянно действаща сцена за културен живот, съчетаваща съвременни функции с богатото археологическо наследство на мястото.

В какво ще се превърне Археологическият подлез?

Вижте подробности в галерията:

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