Затварят за месец и половина участък от ключов булевард в Пловдив

Заради ремонт в участък от бул. „Шести септември“ между улиците „Владивосток“ и „Тургенев“

Променят се маршрутите на автобусите №10, №15 и №17

От днес, 29 юли, се въвежда временна организация на движението по част от бул. „Шести септември“ заради рехабилитация на разпределителен топлопровод. Ограниченията ще останат в сила до 14 септември, съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Движението на моторни превозни средства се спира по бул. „Шести септември“ в участъка между ул. „Владивосток“ и ул. „Тургенев“, както и по ул. „Владивосток“ – от бул. „Шести септември“ до ул. „Знаме“.

Заради ремонта се променят маршрутите на автобусните линии №10, №15 и №17 както следва:

Линия № 10

Посока: ул. ,,Юндола“– ж.к. ,,Тракия“ А13 – ул. „Перущица“, спирка № 316 – МОЛ Пловдив 2, направо по бул. „Свобода“, спирка № 245 – бул. „Свобода“ 1 и по утвърдения маршрут.

В обратна посока – бул. „Свобода“, спирка № 266 – бул. „Свобода“ 41, направо по бул. „Свобода“, спирка № 242 – МОЛ Пловдив 1 и по утвърдения маршрут.

Линия № 15

Посока: кв. „Прослав“ – ИЗК ,,Марица“ – ул. ,,Перущица“, спирка № 316 – МОЛ Пловдив 2, направо по бул. „Свобода“, спирка № 245 – бул. „Свобода“ 1 и по утвърдения маршрут.

В обратна посока – бул. „Свобода“, спирка № 266 – бул. „Свобода“ 41, направо по бул. „Свобода“, спирка № 242 – МОЛ Пловдив и по утвърдения маршрут.

Линия № 17

Посока: ЖК ,,Тракия“_- кв. „Прослав“ – ул. „Копривщица“, спирка № 387 – Копривщица 1, спирка № 241– Копривщица, надясно по бул. „Свобода“, надясно по ул. „Владивосток“, наляво по продължението на бул. „Свобода“, спирка № 1037 – бул. „Свобода“, ляв завой по бул. „Шести септември“, спирка № 470 – Зоологическата градина и по утвърдения маршрут.