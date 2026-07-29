ДДС върху паркирането в Пловдив падна в съда, общината обжалва пред ВАС

Администрацията не посочва каква ще бъде реакцията ѝ, ако ВАС потвърди решението на първата инстанция, нито дали подобен казус би могъл да отвори възможност за оспорване на начисляван ДДС и при други общински услуги

Община Пловдив ще обжалва пред Върховния административен съд решението на Административния съд – Пловдив, с което бе отменено начисляването на 20% ДДС върху услугите за паркиране, включително за скоби и „паяк“. Това става ясно от отговор на администрацията до „Под тепето“.

На въпрос дали ще бъде обжалван съдебният акт, от общината отговориха кратко:

„Ще обжалваме. И ще коментираме след окончателно решение“.

Администрацията не посочва каква ще бъде реакцията ѝ, ако ВАС потвърди решението на първата инстанция, нито дали подобен казус би могъл да отвори възможност за оспорване на начисляван ДДС и при други общински услуги.

Припомняме, че Административният съд – Пловдив отмени като незаконосъобразно начисляването на 20% данък върху добавената стойност за услугите по принудително задържане и преместване на неправилно паркирани автомобили, както и за платеното паркиране. Делото бе образувано по жалба срещу решение на Общинския съвет – Пловдив, с което бе въведено ДДС върху тези дейности. Подробности четете в статията Съдът отмени начисляването на ДДС върху паркирането, скобите и „паяка“ в Пловдив.