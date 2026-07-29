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25 октомври се очертава като дата за президентските избори

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:20ч, сряда, 29 юли, 2026
0 123 Преди по-малко от минута

Първият тур от вота за президент на България ще се проведе на 25 октомври, а балотажът – на 1 ноември, пише OFFNews, позовавайки се на източник в парламента. Очаква се Народното събрание утре да насрочи датата.

Изборът на президент се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия президент Илияна Йотова, която наследи поста на Румен Радев, изтича на 22 януари 2027 г.

25 октомври е възможно най-ранната дата за президентски избори, когато сменяме часа от лятно към зимно часово време. 

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:20ч, сряда, 29 юли, 2026
0 123 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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