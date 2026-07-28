Пешеходците останаха без пътека на обновеното Брезовско шосе

В редакцията на „Под тепето“ постъпи сигнал за липса на безопасно място за пресичане на кръстовището на Брезовско шосе и ул. „Полет“ в района на №149. Според читателя, въпреки че движението по ремонтирания булевард е възстановено още на 16 декември 2025 г., на мястото не е изградена пешеходна пътека.

По думите му най-близкото обозначено място за пресичане се намира на около 500 метра, което принуждава ежедневно стотици хора да пресичат нерегламентирано през натовареното платно.

Според сигнала в района работят множество предприятия, като само в едно от тях са заети около 150 души. Освен работещите, през участъка преминават и пътници, използващи близките спирки на градския транспорт. По оценка на подателя на сигнала всеки ден пеша оттам минават поне 300 души.

Той предупреждава, че интензивният поток от тежкотоварни автомобили превръща пресичането в сериозен риск за безопасността.

По случая вече са изпратени сигнали до Община Пловдив, ОП „Организация и контрол на транспорта“, сектор „Пътна полиция“ и район „Северен“. Към момента, по информация на читателя, решение на проблема все още няма.