Lucy Kruger and the Lost Boys на живо в Пловдив

Пан-европейският арт-поп състав Lucy Kruger & the Lost Boys ще завладее Bee Bop Cafe в Пловдив на 4 октомври, изпълвайки бастиона на местната култура с атмосферен пост-пънк, който зловещо, но с уязвимост изтласква несъзнаваното на повърхността. Неповторимият и удивителен глас на Крюгер присъства в най-скорошния албум на The Underground Youth и последните два албума на легендарната експериментална рок група Swans.

Родом от Южна Африка и установена в Берлин, шепотът на Люси Крюгер неумолимо слива сдържаността и суровото освобождение, като този мотив е неразделна част от почти приказното фолклорно пространство, което изгражда с групата си.

Есенното им европейско турне е в подкрепа на 7-мия им студиен албум Pale Bloom, най-обширната им интроспекция досега. Бандата настоятелно обладава световните сцени през годините, с участия в MENT (Словения), SXSW (САЩ), Viva Sounds (Швеция). Неповторимият и удивителен глас на Крюгер присъства в най-скорошния албум на The Underground Youth и последните два албума на легендарната експериментална рок група Swans. Неопитоменият им звук привлича сравнения със съмишленици като Sonic Youth, PJ Harvey и Nick Cave & the Bad Seeds. Участието на групата е естествено продължение на възхитителната поредица от музикални събития в Пловдив тази година.

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