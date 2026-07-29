Светът на децата оживява с първото издание на KIDS EXPO Plovdiv 2026

След изключителния си успех в София, най-мащабното детско изложение в България гостува в Пловдив с вход СВОБОДЕН за всички посетители

След безапелационния си успех с първите две издания в София, единственото по рода си международно изложение KIDS EXPO идва в Пловдив. От 11 до 13 септември 2026 г. Мемориален комплекс „Братска могила“ ще се превърне в сцена на най-усмихнатото и вдъхновяващо семейно събитие за годината. СВОБОДЕН за всички посетители!

Целевата аудитория на събитието са деца и младежи от 2 до 16 години и техните семейства.

KIDS EXPO е международна платформа с над 40-годишна история в Европа, която обединява институции, бизнеси и обществени организации. Основната мисия на събитието е да откъсне децата от екраните и да им предложи реални преживявания, нови знания и възможности за активно участие. В рамките на тридневния фестивал децата ще имат възможност „лице в лице“ да се докоснат до различни професии, спортове, науки, технологии и занаяти:

Среща с „Героите от ежедневието“: Министерство на отбраната: Представяне на истинска военна техника; Министерство на вътрешните работи: Демонстрации с обучени кучета, конна полиция, специализирани машини и роботи за обезвреждане; Превенция и безопасност: Интерактивни зони с участието на Национална система 112, Български Червен кръст (БЧК) и Дирекция „Аварийна помощ и превенция“.

Спорт и активен живот: Срещи със спортни легенди, открити уроци и първи тренировки по различни видове спорт.

Образование и култура: Представяне на академии, училища, образователни платформи, роботика и традиционни занаяти.

Семеен лайфстайл и забавления: Зони за игри, иновации, технологии и изненади за цялото семейство.

Събитието се провежда под знака на социалната отговорност в партньорство с утвърдени организации като SOS Детски селища, УНИЦЕФ България, Държавната агенция „Закрила на детето“ (ДАЗД) и Фондация „За доброто“.

KIDS EXPO Plovdiv 2026 се провежда с подкрепата на община Пловдив, множество институции, фирми и партньорски организации.