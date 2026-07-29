България отново отхвърли шанса за собствена специализирана техника за гасене на пожари от въздуха

На фона на 375 000 евакуирани заради пожари в Европа, у нас продължава блокажа на плановете за закупуване на собствена специализирана летателна техника

България и Албания остават единствените държави в близост до средиземноморския басейн – сред най-засегнатите от пожари територии по света – без собствена специализирана летателна техника за гасене на пожари. Разговорите за закупуването на такава техника у нас са блокирани от поне 2 десетилетия – основно заради липсата на съгласие за това коя институция да стопанисва техниката – Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на земеделието и храните или Авиоотряд 28 (държавният авиационен оператор).

Опити и провали за закупуването на специализирана техника има в програмните периоди 2007-2013 г. и 2021-2027 г. на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), през 2021-2022 г., при подготовката на Националния план за възстановяване и устойчивост, през 2024 г., когато Народното събрание задължава Министерски съвет да закупи специализирана техника, но това не се случва, през 2025 г. при гласуването на проектобюджета на кабинета „Желязков“, който включва планове за закупуване на техника, както и при гласуването на бюджета на кабинета „Радев“ на 24 юли 2026 г. С гласовете „против“ и „въздържал се“ на 123 депутата на Прогресивна България на 24 юли предложението за предвиждане на средства за специализирани вертолети отново се провали.

„Тази последователна нерешителност не може да бъде обяснена само с честите смени на правителства от 2021 г. насам, защото я предшества. Още по-притеснително е, че тя се случва на фона на ясна за институциите тенденция за рязък ръст както на броя пожари, така и на засегнатите площи през последните 3 десетилетия. Преките икономически щети от горски пожари пък са нараснали 8 пъти през последните 15 години. Ясна е и тенденцията за удължаване на пожароопасния сезон до почти целогодишен риск и за зачестяването на засушаванията и горещите вълни заради изменението на климата, което допълнително влошава ситуацията. По-влажното и хладно лято тази година намалява риска от горски пожари. Но се натрупва значително по-голямо количество биомаса (храсти, треви и т.н.), която при следващи по-горещи и сухи лета ще е като „бомба със закъснител“. Ще се създадат условия, подобни на тези в Калифорния през декември 2024 г. и при комбинация от неблагоприятни температури, влажност и вятър, това може да доведе до катастрофални последици. С климатичните промени тези явления стават все по-чести. Затова е необходимо да работим за превенция и бърза реакция при възникване на пожар. Най-ефективна за бързото ограничаване и потушаване на горски пожар доказано е специализираната авиация.“ Това каза Костадин Вълчев, инженер лесовъд и старши експерт „Гори“ във WWF България.

WWF България апелира всеки гражданин, който иска да помогне за разрешаването на проблема, да подпише петицията за закупуване на специализирана летателна техника, която WWF стартира през 2025 г., когато петицията събра над 10 000 подписа само за седмица. Тази година WWF отново ще внесе петицията в отговорните институции. Какви са предимствата на специализираната летателна техника, вижте в това видео на WWF.

Доставката на летателна техника отнема средно 4-5 години след поръчката й. Затова поръчването на такава на лизинг е добро решение междувременно. Друго предимство на това решение е, че техниката на лизинг идва с обучен екипаж и ангажимент за обучението на местни авиационни екипи, напомнят от природозащитната организация.

WWF България благодари на всички 67 депутати от 5-те парламентарно представени партии, гласували ЗА предложението на депутата Любен Иванов за предвиждане на 60 млн. евро за закупуването на специализирана техника.

Снимка: Резултати от гласуването в пленарна зала на 24 юли 2026 г. по предложението на народния представител Любен Иванов за предвиждане на 60 млн. евро за закупуването на 3 комбинирани вертолета за гасене на пожари от въздух в Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г. Източник: БНТ.