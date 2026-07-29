БАН и „ДНК“ изследват какво би върнало българите от чужбина

Една трета от българите, които живеят извън страната, заявяват, че биха обмислили завръщане в България, но какви конкретни условия биха превърнали това намерение в реално решение остава въпрос без научно обоснован отговор. Именно затова Сдружение „ДНК – Движение за национална кауза“, съвместно с Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките (НИГГГ – БАН), стартира независимо научно изследване сред българите, живеещи дългосрочно извън страната.

Изследването надгражда натрупания през последните години практически опит на Bulgaria Wants You – платформа, инициирана от „ДНК“, която ежедневно работи с българи в чужбина и у нас и очертава тенденциите и предизвикателствата пред сънародниците ни зад граница.

Проучването изследва нагласите, мотивацията и конкретните условия, които биха насърчили българите зад граница да се установят отново в България. Сред основните теми са личните и семейните планове, професионалната реализация, качеството на публичната и институционалната среда, връзките с България, причините хората да остават в чужбина, както и политиките, които биха могли да стимулират завръщането им.

Резултатите от изследването ще залегнат в основата на нов пакет законодателни мерки на Сдружение „ДНК – Движение за национална кауза“, който организацията ще внесе в Народното събрание с предложение да намери отражение в държавния бюджет за 2027 г. Това ще бъде третият официален пакет от законодателни предложения, разработен от сдружението през последното десетилетие в подкрепа на демографските политики в България.

Освен върху резултатите от настоящото изследване, предложенията ще стъпят и върху анализ на добри европейски практики, експертни оценки и финансови разчети. Целта е бъдещите мерки да бъдат едновременно социално значими, финансово обосновани и съобразени с реалните потребности на българите зад граница.

„През Bulgaria Wants You разговаряме с хиляди българи по света и виждаме, че желанието за завръщане съществува. В различните държави хората ни споделят сходни надежди, но и сходни притеснения. Демографското бъдеще на България е пряко свързано с броя на икономически активните и младите хора, които живеят и развиват потенциала си в страната. За да можем да предложим работещи решения обаче са необходими реални данни.“, коментира Андрей Арнаудов, съосновател на „ДНК – Движение за национална кауза“ и Bulgaria Wants You.

Сдружение „ДНК – Движение за национална кауза“ отправя покана към всички българи, които живеят извън страната, да се включат в проучването и чрез своя опит и мнение да допринесат за разработването на политики, основани на реални данни, научен анализ и обществена необходимост.

Анкетата може да бъде попълнена тук: https://forms.gle/pfNpFDg6yBH5uWxd8