Административният съд приема, че общината не може да третира тези услуги като търговска дейност

Решението не е окончателно

Административният съд – Пловдив отмени разпоредби от общинската наредба, с които в цените за паркиране, поставяне и сваляне на скоби, репатриране и съхранение на автомобили е включен 20-процентен ДДС. Решението е постановено на 10 юли след повторното разглеждане на делото, върнато от Върховния административен съд по процесуални причини.

Съдът отменя разпоредбите в частта за начисления ДДС при цените за:

поставяне и премахване на скоба;

принудително репатриране на автомобили;

съхранение на репатрирани автомобили на наказателен паркинг;

паркиране в „Синя зона“;

общинските паркинги в и извън зоната за платено паркиране.

В мотивите си магистратите приемат, че при организирането на платеното паркиране и при прилагането на мерки като поставяне на скоби и репатриране Община Пловдив действа като орган на местната власт, а не като търговски субект. Поради това тези дейности попадат в обхвата на чл. 3, ал. 5 от Закона за ДДС, според който държавните и местните органи не са данъчно задължени лица, когато упражняват властническите си правомощия.

Според съдебния състав цените за тези услуги се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи и не преследват печалба. Освен това единствено общината има законовите правомощия да организира зоните за платено паркиране, да поставя скоби и да репатрира автомобили, което изключва наличието на пазарна конкуренция. В решението се цитира и практика на Съда на Европейския съюз по аналогичен казус.

Делото е образувано след жалба на жител на Димитровград, към която впоследствие се присъединяват още двама граждани. Жалбоподателят твърди, че многократно е заплащал паркиране в Пловдив с включен ДДС при посещенията си в града и оспорва законосъобразността на тази практика.

Съдът осъжда Община Пловдив да заплати и направените по делото съдебни разноски на тримата жалбоподатели. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Какво следва за гражданите от това

Решението не означава автоматично, че от утре паркирането ще поевтинее. То не е влязло в сила и може да бъде обжалвано пред ВАС.

Срокът за това още не е изтекъл, но към днешна дата няма внесена жалба, съобщиха от Административен съд – Плвдив за Под тепето.

Ако решението бъде потвърдено окончателно, Общинският съвет ще трябва да съобрази наредбата си със съдебния акт.

