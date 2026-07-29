Над 50 пловдивски творци се събират в изложбата „Отправна точка реалност: образът като преживяване“

Експозицията ще бъде открита на 31 юли в две галерии и представя над 70 произведения

Над 70 произведения на повече от 50 художници ще бъдат представени в общата изложба „Отправна точка реалност: образът като преживяване“, която се открива на 31 юли от 18:00 часа в Галерията на Дружеството на пловдивските художници на бул. „Цар Борис III Обединител“ 153.

Експозицията е разположена в две пространства – Галерия ДПХ и Галерия „Пловдив“ в сградата на Общинския съвет, а неин куратор е Ирина Гърдева.

Изложбата събира творби, вдъхновени от реалността, но пречупени през личния поглед и чувствителността на авторите. Посетителите ще могат да видят произведения в различни художествени направления – от реализъм и символизъм до сюрреалистични интерпретации, както и разнообразие от жанрове – живопис, графика, скулптура и фотография.

Сред участниците са както утвърдени имена от пловдивската художествена сцена, така и млади автори. В експозицията са включени и възпоменателни участия, които създават своеобразен диалог между различни поколения творци и проследяват развитието на пластичния език в Пловдив през годините.

Идеята на изложбата е да покаже как действителността се превръща в изкуство не чрез механично възпроизвеждане, а чрез личното преживяване на художника. Според организаторите реалният свят остава неизчерпаем източник на вдъхновение, независимо от художествения стил или степента на абстракция.

По повод изложбата ще бъде издаден и каталог, а плакатът е дело на доц. Александър Гьошев.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив по програма „Култура“, компонент „Фестивали и значими събития“, и е включен в Културния календар на града за 2026 година.